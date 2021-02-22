شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى بعد اتهامه بتعمّد إيقاف هشام نصر: لا أرد على الصغائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقّب الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، ردًا على ما تردد بأنه المسؤول عن إيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، قائلًا: «لا أرد على الصغائر، ومن يردد هذا الكلام يصدر أكاذيب للرأى العام، وحقيقة ما حدث أن الاتحاد الدولى أخطر كافة الاتحادات التي تشارك منتخباتها في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر مؤخرا بأن اللائحة تنص على أن أي مسؤول سيخالف التعليمات بمغادرة الفقاعة الطبية دون أسباب مقنعة سيتم إيقافه من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة».

وأضاف: «رئيس الاتحاد المصري خالف التعليمات وكانت هناك لجنة تضم فرنسيين وألمانًا رصدوا مخالفته وطبقوا عليه اللائحة الموضوعة قِبَل البطولة ولم تُعد اللائحة لهشام نصر».

وتابع: «تدخلت في أمر واحد وهو مطالبة اللجنة بإرجاء قرارها إلى ما بعد البطولة وأنا كرئيس للاتحاد الدولى لا يمكن أن أخالف اللوائح أو أطالب باستثناء أحد منها».