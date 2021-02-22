شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير في ملاعب إنجلترا مايو المقبل بحد أقصى 10000 متفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن عودة الجماهير للتواجد في ملاعب البريميرليج، خلال شهر مايو المقبل، لمتابعة مباريات الدورى الإنجليزى.

وقالت الشبكة إن رئيس الوزراء البريطاني أكد أن السعة القصوى للحضور في الملاعب ستكون 10 آلاف مشجع، وذلك في الملاعب التي تضم أكثر من 40 ألف مقعد، بما في ذلك ملعب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيتم السماح للملاعب الأصغر بربع السعة، أي 4000 مشجع، وينتهي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 23 مايو المقبل.

ويعد 17 مايو هو اليوم الأول الذي أعلنته الحكومة البريطانية لتنفيذ المرحلة الثالثة من التخفيف التدريجي لعملية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والذي يمكن أن يشهد إعادة فتح الملاعب الرياضية للجمهور.