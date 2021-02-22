شكرا لقرائتكم خبر عن «حرب أهلية في موريتانيا».. غضب في نواكشوط بسبب تصريحات مراسل الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرأي العام الرياضي في موريتانيا عن غضبه من الزمالك، رغم عدم سماح البلاد بمرور طائرة الفريق المصري فوق أراضيها.

كان الزمالك قد حاول السفر للسنغال من الجزائر عبر طائرة خاصة، لكن موريتانيا رفضت مرور الطائرة لتعود إلى الجزائر وتقضي 13 ساعة في المطار.

ونقل صحفيون وجماهير من موريتانيا مداخلة لمراسل قناة الزماك الرسمية، يقول فيها إن سبب رفض عبور الطائرة، وجود حرب أهلية في موريتانيا.

وذكر مراسل الزمالك أن «سبب رجوع طائرة الفريق هو اكتشافهم أن في موريتانيا حربا أهلية».

فيما عبر أحمد ولد إسلم، الكاتب والروائي الموريتاني عن غضبه من تصريحات المراسل، قائلًا:«طبعا كنت أتوقع أنه لا يعرف موقع موريتانيًا من الخريطة، ويبدو أنه ليس وحده، فسبب الأزمة أن الطائرة لم تأخذ إذن عبور الأجواء الموريتانية، وربما ذلك ناتج جهل شركتها بمسار الرحلة».