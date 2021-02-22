شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يقرر إقامة مباراة الزمالك وبطل السنغال دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الغاني ألكسندر أسانتي، المنسق العام، عن إقامة لقاء تونجيت السنغالي والزمالك دون حضور جماهيري، والمقرر له غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.

وتقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.