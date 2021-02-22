شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحضر المؤتمر الصحفى لمواجهة تونجيث وسط تأمين مكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بعثة نادي الزمالك المسافرة إلى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد لاديور لخوض المران الرئيسي لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.

ومن المقرر ان يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مران الفريق المقررة إقامته في تمام الساعة السادسة مساء. ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.