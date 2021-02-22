شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لظهير الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى احد مستشفيات القاهرة.وعبر اللاعب عن بالغ شكره لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي والجماهير على حجم الدعم المقدم ،مؤكدا على أن ذلك يمنحه دافع لعودته للملاعب بشكل سريع.

وكان لاعبو الفريق قد حرصو على التقاط الصورة التذكارية قبل لقاء الزمالك بقميص يحمل رقم البدرى تعبيرا منهم عن دعمه ومساندته أمام تلك الإصابة التى ستحرمه من التواجد ضمن صفوف الفريق لنهاية هذا الموسم.