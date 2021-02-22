شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يؤكد جاهزية لاعبى الزمالك لمواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز للقاء تونجيت السنغالي، المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم رفض الاتحاد الإفريقي «كاف» تأجيل اللقاء.

وأوضح المشرف على الكرة، أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وقادرون على الفوز في لقاء الغد، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة، مشيرا إلى أن معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف. ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل السنغال.