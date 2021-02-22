شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم تنشر أسباب إيقاف رئيس اتحاد اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت «المصري اليوم» مع الاتحاد الدولي لكرة اليد لمعرفة أسباب تجميد المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وجاء رد الاتحاد الدولي بأنه أخطر كل الاتحادات التي تشارك منتخباتها في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر مؤخرًا، بأن اللائحة تنص على أن أي مسؤول سيخالف التعليمات بمغادرة الفقاعة الطبية دون اسباب مقنعة، سيتم إيقافه من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة وتضم في عضويتها فرنسيًا وألمانيًا.

وأوضح الاتحاد الدولي أن اللجنة رصدت مخالفة رئيس الاتحاد المصري للائحة بمغادرة الفقاعة ومحاولة العودة دون الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، وهو ما ترتب عليه استبعاده.

وكان مقررًا تطبيق اللائحة بإيقافه عامًا خلال البطولة إلا أن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، تدخل وطلب إرجاء التحقيق والقرار إلى ما بعد البطولة.