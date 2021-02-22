شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يقسو على أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تغلب فريق الرائد على مضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في افتتاحية لقاءات الجولة ٢٠ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد عن طريق محمد فوزاير (د: ١٢)، كريم البركاوي (هدفين ٢٠، ٢٦)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة ٢٢ وفي المركز الرابع عشر، فيما تلقى أبها خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة وفي المركز الحادي عشر.