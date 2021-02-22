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الرائد يقسو على أبها

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جدة - خالد شويل - تغلب فريق الرائد على مضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاحية لقاءات الجولة ٢٠ لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد عن طريق محمد فوزاير (د: ١٢)، كريم البركاوي (هدفين ٢٠، ٢٦)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة ٢٢ وفي المركز الرابع عشر، فيما تلقى أبها خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة وفي المركز الحادي عشر.


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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