الاتحاد الدولي لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الإثنين، عن إيقاف المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمدة سنة بناءً على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة.

وذكرت وسائل إعلام أن نصر دخل الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي طلبت توقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولاً عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، وهو ما قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.

وقررت لجنة المسابقات تصعيد قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في اجتماعة الأخير واتخذ القرار بالإجماع، عدا د. حسن مصطفى.