رسميًا.. الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي 24 ساعة بعد تأخر بعثة الفريق في الجزائر

الشارقة - اميمة ياسر -
رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.
واستند "كاف"، فى رفضه، على وصول بعثة الزمالك للسنغال قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، ما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.
ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكانت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك طلبت تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي، وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.
وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.