الممثل الوحيد للكرة المصرية.. بيراميدز مع الرجاء المغربي في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أقيمت اليوم الإثنين، عن تواجد فريق بيراميدز، في المجموعة الرابعة.

ويتواجد بيراميدز، ممثلاً وحيداً للكرة المصرية في البطولة، والتي سبق ولعب المباراة النهائية خلال النسخة الأخيرة، لكنه خسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: إنيمبا (نيجيريا) - وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - أهلي بني غازي (ليبيا).

- المجموعة الثانية: نهضبة بركان (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) - القطن (الكاميرون) - نابسا ستارز (زامبيا).

- المجموعة الثالثة: "الفائز من النجم الساحلي (تونس) - يانج بافلوز (اسواتيني)" - الصفاقسي (تونس) ساليتاس (بوركينا فاسو) - جاراف (السنغال).

- المجموعة الرابعة: الرجاء (المغرب) - بيراميدز - نكانا (زامبيا) - "الفائز من نامينجو (تنزانيا) - بريميرو دو أوجوستو (أنجولا)".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف الأندية، والذي جاء على النحو التالي:

المستوى الأول: نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.

المستوى الثاني: بيراميدز– الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.

المستوى الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.

المستوى الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

ومن المقرر أن تكون مواعيد المباريات على النحو التالي:

-الجولة الأولى – 10 مارس.

-الجولة الثانية – 17 مارس.

-الجولة الثالثة – 4 إبريل.

-الجولة الرابعة – 11 إبريل.

-الجولة الخامسة – 21 إبريل.

-الجولة السادسة – 28 إبريل.