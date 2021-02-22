بطولة العالم للدراجات النارية: كوارتارارو يؤكد جاهزيته لاحراز لقب "موتو جي بي"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لا ماسانا (أندورا) : أكّد الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو جاهزيته لاحراز بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي التي تنطلق في قطر في 28 آذار/مارس المقبل، وفي حال قُدِّر له ذلك، فإنه سينال شرف أن يصبح اول فرنسي يتوج في الفئة الاهم في هذه الرياضة.

وبعد ان وضع كوارتارارو (21 عاما) حدا لغياب انتصار فرنسي في هذه الفئة وتحديدا منذ فوز مواطنه ريجيس لاكوني عام 1999، اعتبر بأن الاعلان عن ترشيح نفسه أمر طبيعي وذلك بعد حلوله بدلا من مثاله الاعلى الاسطورة الايطالي فالنتيو روسي في فريق ياماها.

اجرت معه وكالة فرانس برس حوارا خاصا معه في منزله في أندورا على ارتفاع 1400 م، قبل انطلاق بطولة العالم الشهر المقبل.

سؤال: ما هو هدفك في بطولة العالم المقبلة التي تنطلق في 28 اذار/مارس في قطر؟

جواب: احراز اللقب، اشعر بأني جاهز لذلك. لا يمكن اضافة اي شيء. الهدف هو المنافسة من اجل ان اصبح بطلا للعالم. في مشاركتي الاولى عام 2019، نجحت في الصعود الى المنصة، العام الماضي احرزت بعض السباقات. ما ينقصني في الوقت الحالي هو الخطوة الاخيرة أي أن اصبح بطلا للعالم. لقد اكتسبت خبرة كبيرة عام 2020 واجد نفسي جاهزا لهذا التحدي".

س: ما هو تحليلك لموسمك الماضي الذي بدأته بتحقيق انتصارين ثم انهيته في المركز الثامن؟

ج: كان موسما صعبا للغابة. بدأنا بقوة لكننا واجهنا مشاكل كثيرة مع الدراجة من الناحيتين الفنية والالكترونية. كنت اخوض موسمي الثاني فقط في موتو جي بي ولم انجح في ادارة الامور كما يجب. لكني في المقابل، اكتسبت خبرة كبيرة لدرجة انني تحسرت لاضاعة الفرصة. للأسف في عام 2021 لا نستطيع اجراء تغييرات عدة على الدراجة، لا سيما في ما يتعلق بالمحرك لكني اعرف جيدا بان فريق ياماها يبذل جهودا كبيرة للحصول عل افضل دراجة ممكنة".

س: انتقلت من فريق ياماها الرديف الى الفريق الرسمي لتحل بدلا من فالنتيو روسّي...

ج: كان ذلك بمثابة الحلم الانتقال الى الفريق الرسمي. فالنتينو هو مثلي الاعلى وانا لا احلّ بدلا منه، بل سأحصل على دراجته في الفريق. مكانه لا يمكن لاحد أن يشغله. حتى ولو احرز مارك ماركيس 15 لقبا، روسي يبقى روسي، انه اسطورة هذه الرياضة بالنسبة الي. لكن بطبيعة الحال، ما حصل هو اعتراف وحلم يتحقق بالنسبة الي. الان يتعيّن علي القيام بما ينقصني، اتطلع قدما لكي اظهر باننا نستطيع الوصول الى مبتغانا من خلال العمل الشاق".

س: من هو المرشح؟

ج: صراحة، لا وجود لمرشح فعلي. اذا عاد مارك ماركيس (مصاب)، فهو دراج يملك خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلا للعالم 6 مرات وبالتالي سيكون هو المرشح. لكننا شهدنا العديد من الفائزين الجدد عام 2020 وبالنسبة الي لا وجود لمرشح فعلي. لقد رأينا (جوان) مير (حامل اللقب) صاحب المستوى المستقر... هناك ايضا زميلي (جاك) ميلر، (اليكس) رينس، (ميغيل) اوليفيرا، (براد) بيندر، (فرانكو) موربيديلي... ثمة العديد من الدراجين وكل واحد منهم يتمتع بايجابيات. أما انا، فسأحاول ان اتمتع باستقرار مستواي عام 2019 وسرعة عام 2020.

س: ماذا يعني بالنسبة اليك اطلاق لقب "المعجزة" عليك؟

ج: عندما يتم اطلاق علي لقب الفرنسي المعجزة اشعر بان ذلك منطقيا. لم يتمكن اي سائق فرنسي من تحقيق اي انتصار في فئة موتو جي بي منذ 20 عاما وجئت انا واحرزت ثلاثة سباقات. يجب ان نكون واقعيين: لدي قدرات هائلة لكن يجب الاحتفاظ بالتواضع والاستمرار في العمل الشاق كما افعل حاليا".

س: احرزت الانتصارات في خضم الوباء. ما الذي تغير؟