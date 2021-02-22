الاتحاد الدولي لكرة اليد يشكر مصر.. ويلغي بطولتي العالم للشباب والناشئين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلغاء بطولتي العالم لكرة اليد للشباب والناشئين بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه، فإن بطولة العالم للشباب تحت 21 عام التي كان مقررًا إقامتها في المجر خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين قد تم إلغاءها.

وأشار اتحاد اليد الدولي إلى إلغاء بطولة العالم للناشئين تحت 19 عام التي كان مقررًا إقامتها في اليونان خلال شهر أغسطس القادم أيضًا.

ويعد المنتخب المصري هو حامل لقب بطولة العالم للناشئين في نسختها الماضية، بالإضافة إلى إحرازه للمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب الأخيرة.

وتوجه الاتحاد الدولي في بيانه بالشكر لمصر على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال خلال شهر يناير الماضي، وأعلن توجيه رسالة مكتوبة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على الجهود المبذولة لإقامة البطولة بنجاح.

كما أعلن الاتحاد الدولي إلغاء بطولة العالم للناشئات تحت 18 عام التي كان مقررًا لها أن تقام في الصين أو كرواتيا، بالإضافة إلى بطولة بطولة الشابات تحت 20 عام التي تحدد لها أن تقام في رومانيا.