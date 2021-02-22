إقامة مباراة الزمالك وتوينجيت بدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام لمباراة الزمالك أمام توينجيت، إقامة المباراة المقرر لها بين الفريقين، غدا الثلاثاء، بدون حضور جماهيري.

ويحل الزمالك ضيفًا على توينجيت السنغالي، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار عدم حضور جماهير في المباراة استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.

وفي سياق متصل، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب الزمالك، بشأن تأجيل مباراة توينجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد طلب من "كاف" تأجيل مباراة توينجيت لمدة 24 ساعة بسبب تأخر وصول بعثة الفريق للسنغال بسبب أزمة الطائرة الخاصة.