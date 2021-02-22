الزمالك يرتدي الأسود أمام تيونجيت في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أسفر الاجتماع الفني لمباراة تيونجيت السنغالي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه البديل.
ويحل الزمالك ضيفا على تيونجيت في السنغال غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.
ويرتدي الزمالك اللون الأسود بالقميص والشورت الأسود والجوارب السوداء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.
وعلى الجانب الآخر، يرتدي الفريق السنغالي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، في حين يرتدي الحارس اللون الأصفر والجوارب الزرقاء.
وشهد الاجتماع حضور كل من منتصر الرملاوي إداري الفريق، محمد الششتاوي عضو الجهاز الطبي ومصطفي حسين ميلا مسؤول المهمات من نادي الزمالك، بجانب ممثلي النادي السنغالي ومسؤولي الكاف بقيادة الغاني ألكسندر أسانتي المنسق العام للمواجهة.
ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة تيونجيت.