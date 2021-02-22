الزمالك يرتدي الأسود أمام تيونجيت في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة تيونجيت السنغالي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه البديل.

ويحل الزمالك ضيفا على تيونجيت في السنغال غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويرتدي الزمالك اللون الأسود بالقميص والشورت الأسود والجوارب السوداء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي الفريق السنغالي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، في حين يرتدي الحارس اللون الأصفر والجوارب الزرقاء.

وشهد الاجتماع حضور كل من منتصر الرملاوي إداري الفريق، محمد الششتاوي عضو الجهاز الطبي ومصطفي حسين ميلا مسؤول المهمات من نادي الزمالك، بجانب ممثلي النادي السنغالي ومسؤولي الكاف بقيادة الغاني ألكسندر أسانتي المنسق العام للمواجهة.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة تيونجيت.