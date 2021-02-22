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حكومة بريطانيا تعلن موعد "مشروط" لعودة الجماهير للمباريات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وجود خطة لعودة الجماهير للأحداث في بلاده بداية من شهر مايو المقبل، كجزء من مخطط رفع الإغلاق الشامل الذي يسري حاليًا بسبب انتشار فيروس .

وتحدث جونسون لوسائل الإعلام البريطانية اليوم، الإثنين، ليؤكد أن خطة رفع الإغلاق ستتكون من أربعة مراحل، حيث تأتي الأحداث الرياضية ضمن المرحلة الثالثة منه.

وأوضح جونسون أن المرحلة الثالثة ستبدأ يوم 17 مايو القادم حسب الخطة الموضوعة، حيث سيتم السماح وقتها بتواجد 10 ألاف مشجع في الملاعب كبيرة الحجم مثل ملعب ويمبلي والملاعب الواسعة في الممتاز.

ووفقًا للخطة، فإن فإن الملاعب الصغيرة لأندية الدوري الإنجليزي ستتحمل تواجد ألف مشجع فقط خلال المباريات، مع احتمالية زيادة العدد ليصبح نصف سعة الملعب إذا تقلصت معدلات انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وتهدف الخطة للوصول إلى المرحلة الرابعة ورفع الإغلاق الشامل بشكل كامل بداية من يوم 21 يونيو المقبل لتصبح الملاعب كاملة العدد من ناحية الحضور الجماهيري.

ووضعت الحكومة البريطانية شرطًا لرفع الإغلاق كاملًا وفتح المدرجات أمام الجماهير، وهو أن يظهر انتشار فيروس كورونا انخفاضًا حادًا وبشكل ملحوظ.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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