مران الأهلي.. مشاركة مروان محسن في التدريبات.. ومحاضرة فنية بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض فريق الأهلي مرانه الرئيسي، اليوم الاثنين، على استاد "مكابا" في تنزانيا الذي يستضيف مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا في الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران شهد استاد "مكابا" عملية تعقيم شاملة لكافة أرجاء الملعب ومعدات المران، تحت إشراف الجهاز الإداري للفريق، وشملت عملية التعقيم أدوات المران، وكافة أرجاء الملعب، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ومن جانبه، عقد موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب.

وحرص موسيماني على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا أمام اللاعبين، قبل مواجهة الغد، كما تحدث عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسي.

وبدأ لاعبو الأهلي، مرانهم الرئيسي بخوض جانب من التدريبات البدنية الخفيفة، كما قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين خلال التدريبات البدنية الخفيفة التي اشتملت على الجري حول الملعب.

وشارك مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي اليوم في المران الرئيسي للفريق بشكل كامل، ليعلن جاهزيته بعدما شارك في فقرات المران الجماعي، بالإضافة إلى التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وفي وقت سابق، فضل موسيماني عدم مشاركة مروان محسن في تقسيمة الفريق أمس الأحد، حتى لا تتجدد إصابته، ويكون جاهزا للمشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على إجراء تقسيمة قوية في ختام المران الرئيسي، شهدت تركيزا وحماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

وخاض لاعبو الأهلي التقسيمة على شوطين لمدة 20 دقيقة، بواقع10 دقائق لكل شوط، وحرص خلالها جميع اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم.