لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي: “أدلة قضية النصر والشباب غير كاملة”

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم السعودي سرية المعلومات حول القضية المنظورة والمتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة فريق النصر أمام نظيره الشباب، والتي أُقيمت بينهما في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت في بيان رسمي اليوم الإثنين إنها “تود التأكيد على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة، وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني”، مشددة على أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات تَرِد للجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث، إضافة إلى تلقيها أمس الأحد عددًا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.

وأشارت اللجنة إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصًا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف حق الرد والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح.

وأوضحت “حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة”.

جدير بالذكر أن الدقائق الأخيرة من مباراة النصر والشباب، والتي انتهت بفوز شبابي برباعية دون رد، شهدت أحداثًا مؤسفة واتهامات بالعنصرية لحسين عبد الغني، ضد لاعب الشباب “سيبا”.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في وقت سابق، معاقبة المدير التنفيذي بالنصر، حسين عبد الغني، ورئيس الشباب خالد البلطان، بالإيقاف لمدة 15 يومًا، لحين الانتهاء من التحقيقات.