بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب وتنزانيا” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب “تحت 20 سنة”، المقامة على الأراضي الموريتانية.

ينقل البث المباشر لمباراة “المغرب وتنزانيا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”.

وتقام مواجهة المغرب وتنزانيا على الملعب الأولمبي بالعاصمة “نواكشوط”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تضم بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب المقامة في موريتانيا، 3 مجموعات، ويتواجد منتخب المغرب وتنزانيا في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من غامبيا وغانا.

وانتصر منتخب المغرب في الجولة الأولى أمام “غامبيا” بهدف وحيد سجله “المبارك المهدي” من علامة الجزاء، وتعادل في الثانية أمام “غانا” دون أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر “البلاك ستارز”.

ويتطلع المنتخب المغربي اليوم إلى تحقيق الانتصار على تنزانيا أو على الأقل خطف نقطة من أجل حسم تأهله بشكلٍ رسمي إلى دور ربع النهائي.

في الجهة المقابلة، يتذيل منتخب تنزانيا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده بعدما تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام “غانا” بنتيجة (4-0)، وتعادل في الثانية أمام “غامبيا” بنتيجة (1-1).

..