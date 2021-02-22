ديربي الرياض | هل يغيب علي البليهي عن مباراة الهلال والنصر؟

تترقب جماهير الكرة السعودية المباراة المنتظرة بين الهلال والنصر، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.
وقبل ساعات من اللقاء المرتقب، نشر مدافع الهلال علي البليهي صور على حسابه الرسمي عبر تطبيق “سناب شات”، من تواجده داخل إحدى المستشفيات في المملكة، لإجراء أشعة على موضع إصابته العضلية.
وكان مدافع الهلال قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، خلال اليومين الماضيين، مما يزيد من احتمالية غيابه عن مواجهة النصر غدًا الثلاثاء.
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