الدوري السعودي | أبها يصدم جمهور الهلال من بعد الفوز التاريخي!

أعرب مدرب فريق أبها، عبدالرزاق الشابي، عن حزنه من خسارة الفريق 3 ـ 0 أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الشابي عقب نهاية اللقاء “اللاعب الذي لا يحاسب نفسه نعرف نحاسبه، و خسارتنا اليوم لم تكن متوقعة، و الفوز على فريق منافس أفضل من الفوز على الهلال“.
وكانت الجماهير الهلالية قد أبدت دهشتها من نتائج أبها، الذي تغلب منذ 4 جولات على الهلال، حيث خسر في 3 مباريات وتراجع ترتيبه.
وقال الصحفي الرياضي علي الصحن في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “فاز أبها على الهلال ثم تراجع للمرتبة 11 هل انتهى الطموح بالفوز على الهلال، أم أن الفوز الكبير خدع الأبهاويين وصور لهم أن فريقهم لا يُهزم ؟”.
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