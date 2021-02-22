بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مواجهة المصري البورسعيدي وسموحة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وينقل البث مباشر على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “أحمد العدوي” في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حقق نادي سموحة 3 انتصارات في الدوري المصري حتى الآن، وخسر في مناسبة وحيدة وكانت أمام “الزمالك” في الجولة الثالثة، وتعادل في 8 مباريات، ويقبع في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وتمكن سموحة من تجاوز فريق “دكرنس” في دور 32 من كأس مصر يوم 16 فبراير الجاري، في آخر مباراة لعبها الفريق قبل مواجهته اليوم لفريق “المصري البورسعيدي” الذي يمر بفترة جيدة في الوقت الراهن.

وكانت آخر مباراة لفريق المصري البورسعيدي في مسابقة كأس مصر ايضًا، وعبر إلى دور 16 من بوابة فريق “المنصورة”، في المباراة التي أقيمت يوم 15 فبراير الجاري.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري وفي رصيده 20 نقطة، جمعها من 11 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في مثلها، وتلقى خسارة وحيدة وكانت على يد “الزمالك”.

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