انتر ميلان مُهدد بخسارة أشرف حكيمي بعد موسم واحد فقط!

بات إنتر ميلانو الإيطالي مهدد بخسارة ظهيره الأيمن المتألق، أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعاني الإنتر من مشاكل اقتصادية كبيرة؛ ستجبره على التضحية ببعض نجومه خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف ضبط أموره المالية.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن، الإنتر وضع اسم النجم المغربي أشرف حكيمي ضمن قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين لمغادرة الفريق، خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك لأسباب اقتصادية.

وسيكون الإنتر بحاجة لتوفير حوالي 150 مليون يورو، قبل بداية الموسم المقبل 2021/21، من أجل تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها.

وكان الإنتر قد فشل في سداد القسط الأول لريال مدريد الإسباني، من صفقة حكيمي بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، ويعاني منها النيراتزوري.

وكان الإنتر قد اتفق مع ريال مدريد على ضم حكيمي مقابل 40 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم النجم المغربي مستويات رائعة مع النيراتزوري، حيث سجل 6 أهدف وصنع مثلهم في 31 مباراة لعبها بقميص الفريق الملقب بالأفاعي بمختلف البطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن أشرف حكيمي (22 عامًا) كان قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يرغب كل من تشيلسي، آرسنال، ومانشستر سيتي في استغلال الأزمة المالية التي يمر بها إنتر ميلانو وضم النجم المغربي، وذلك وفقًا لعدة تقارير صحفية إيطالية، وبريطانية، وإسبانية.