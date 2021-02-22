بث مباشر | شاهد الاهلي والشباب في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “الاهلي والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاهلي والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة الاهلي والشباب على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

‏‎توقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق الشباب في الدوري السعودي للمحترفين عند المباراة التاسعة، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية بشكل مفاجئ أمام “الفتح”، ولكن ما زال في صدارة ترتيب المسابقة.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن ملاحقه “الهلال“، وفي رصيده 38 نقطة، جمعها من 19 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر 3 مرات، وسجل لاعبو الليث الأبيض 39 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 24 هدف.

في الجهة المقابلة، وقع الاهلي في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي أمام “العين”، وذلك بعدما تعادل قبلها مع “اتحاد جدة والباطن”، ليصبح بفوز وحيد في آخر 4 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “الهلال”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الشباب”، ويمتلك في رصيده 35 نقطة، جمعها من 19 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر في 4 مباريات.

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