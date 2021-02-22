الاصابات تكبل زيدان قبل مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال اوروبا

تناولت تقارير صحفية إسبانية، الحالة الصعبة التي يعيشها فريق ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة ضد مضيفه أتالانتا الإيطالي، بعد غد الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية، أن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان سيسافر إلى مدينة بيرجامو الإيطالية، ومعه 10 لاعبين فقط من قائمة الفريق الأول، بالإضافة للاعبين من أكاديمية النادي والفريق الرديف.
وزعمت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الفرنسي سيسعى للخروج من المباراة بأقل الخسائر الممكنة، لتأجيل الحسم للقاء الإياب في مدريد يوم 16 مارس المقبل، بعد استعادة بعض من اللاعبين المصابين.
ويعاني ريال مدريد من إصابات لعدد من نجومه أبرزهم: الفرنسي كريم بنزيمة، الإسباني داني كارفاخال، البلجيكي ايدين هازارد، البرازيلي رودريجو جوس، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.
كما يعاني ثلاثي الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو من الإجهاد بسبب كثرة المشاركات والاعتماد عليهم كبير في ظل تلاحم المباريات، دون راحة كافية.
فيما أشارت الصحيفة الكتالونية في تقريرها إلى أن، نتائج الأندية الإسبانية السيئ في البطولات الأوروبية، يخيف ريال مدريد.
ففي دوري أبطال أوروبا؛ خسر برشلونة (4-1) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كما سقط إشبيلية الأندلسي على يد بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (3-2)، بينما تعرض ريال سوسيداد لهزيمة قاسية برباعية ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).
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