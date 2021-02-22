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الامارات | بالصور.. البطاقة الحمراء تسهل مهمة شباب الأهلي في بلوغ نهائي الكأس

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الـ 12 في تاريخه، عقب تغلبه على بني ياس بهدف دون رد أحرزه البرازيلي إيغور خيسوس.
 
ويعد شباب الأهلي هو الأكثر تتويجاً بلقب كأس رئيس الدولة بتسعة ألقاب، مقابل ثمانية ألقاب يمتلكها الشارقة في رصيده.
 
وفي الوقت الذي كان فيه بني ياس يتفوق على شباب الأهلي في الجوانب كافة، حصل اللاعب البرازيلي جواو فيكتور على بطاقة حمراء في الدقيقة 55، كانت بمثابة نقطة التحول في المباراة، كما خرج في الدقيقة نفسها مدرب "السماوي"، الروماني دانيل إيسيلا بالبطاقة الحمراء للاعتراض على قرار الحكم، وتتنقل الأفضلية إلى شباب الأهلي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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