شكرا لقرائتكم خبر عن لا وقت للراحة في برشلونة.. كومان يجهز اللاعبين لموقعة إلتشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، منح لاعبيه راحة سلبية، بعد التعادل مع قادش أمس بهدف لكل فريق.

وواصل لاعبو برشلونة تدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة إلتشي المقرر إقامتها بعد غد، الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الأولى بمسابقة الليجا على ملعب «كامب نو».

وسقط فريق برشلونة في التعادل أمام قادش ليفقد نقطتين غاليتين في الصراع علي لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2020-2021.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 47 نقطة، خلفاً لأتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 55 نقطة، وريال مدريد الوصيف برصيد 52 نقطة، ومن المقرر أن يخوض مباراة إلتشي المؤجلة بهدف حصد الثلاث نقاط من أجل الإقتراب أكثر من ريال مدريد.