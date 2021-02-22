شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خفيفة في بداية مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانهم الرئيسي اليوم الاثنين على استاد «مكابا» في تنزانيا بخوض جانب من التدريبات البدنية الخفيفة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين خلال التدريبات البدنية الخفيفة التي اشتملت على الجري حول الملعب.



وحرصت بعثة الأهلي على تعقيم استاد «مكابا» بشكل شامل لكافة أرجاء الملعب ومعدات المران، تحت إشراف الجهاز الإداري للفريق في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



يذكر أن موسيماني، المدير الفني للأهلي عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب، شرح خلالها نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد المهمة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا بطل تنزانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب «مكابا» بدار السلام في تنزانيا