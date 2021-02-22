شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين خاص لبعثة الزمالك في السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت بعثة نادي الزمالك المسافرة إلى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد لاديور لخوض المران الرئيسي لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.
ومن المقرر أن يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مران الفريق المقررة إقامته في تمام الساعة السادسة مساء، ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
177,543
-
تعافي
137,294
-
وفيات
10,298