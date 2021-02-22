شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصري لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، في اجتماعه الأخير، إيقاف المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمدة سنة، بناءً على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة.

وكان هشام نصر دخل الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر، ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسؤولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي توقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسؤولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسؤولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.

وصعّدت لجنة المسابقات قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في اجتماعه الأخير، واتخذ القرار بالإجماع، عدا د. حسن مصطفى، الذي يحرص على عدم التصويت على أي قرار منذ توليه المسؤولية.