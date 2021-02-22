شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح الإسماعيلي مهلة أخيرة قبل خصم ثلاث نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة السيد البنداري، خصم 3 نقاط من الإسماعيلي، حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، لصالح فريق النجوم في صفقة بيع إبراهيم حسن من الدراويش لصالح الزمالك قبل موسمين.

وحصل النجوم على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، بأحقيته في الحصول على 20 مليون جنيه، من نسبة بيع إبراهيم حسن من الدراويش إلى الزمالك، وطعن الإسماعيلي على الحكم إلا أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الطعن.

وأمهلت لجنة الانضباط نادي الإسماعيلي شهرا لتنفيذ الحكم، وسداد المبلغ المطلوب، وإذا لم يحدث خلال شهر، يبدأ من 23 فبراير، سيتم تخصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي.