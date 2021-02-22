شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مرانه الرئيسي في ملعب «مكابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي، اليوم الاثنين، على استاد «مكابا» في تنزانيا الذي يستضيف مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران.

وقبل انطلاق المران، شهد استاد «مكابا» عملية تعقيم شاملة لكل أرجاء الملعب ومعدات المران، تحت إشراف الجهاز الإداري للفريق، وشملت عملية التعقيم أدوات المران، وكافة أرجاء الملعب، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كان موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب.

وخلال المحاضرة، حرص موسيماني على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا أمام اللاعبين، قبل مواجهة الغد، كما تحدث عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.