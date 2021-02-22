شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُكرم لاعبي فريق الهوكي للفوز ببطولة الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ،لاعبي فريق الشرقية للهوكي رجال ، وآنسات الفائز ببطولة الدوري العام المصري للموسم الرياضي 2020/2021 ،بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لإنتصارهم الكبير وتربعهم على عرش اللعبة محليا ً، وذلك في إحتفالية أقامتها محافظة الشرقية ، بقاعة الشهيد منسي بنادي الشرقية الرياضي .

بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ،والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية ،والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومحمود كامل، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الشرقية الرياضي.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي رجال وسيدات الفائز ببطولة الدوري العام المصري للهوكي، ، ليضاف هذا الفوز لسجل بطولات النادي في لعبة الهوكي ، متمنياً للفريق مواصلة إنتصاراته المحلية، والوصول إلى المشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وقال المحافظ إن تكريمنا اليوم لفريق هوكي الشرقيةباعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ،ولتربعه على عرش القارة السمراء ولمواصلة تميزه في اللعبة، وحصد البطولات على الصعيدين القاري والعالمي.

أشاد محافظ الشرقية بالأداء المشرف للاعبي الفريقين خلال مشاركتهما في بطولة الدوري العام المصري للرجال والسيدات ،والذي اتسم بالروح الرياضية العالية والتنافس الرياضي الشريف وفوزهما بالمراكز الاولي ورفع اسم المحافظة عاليا ً .

بينما تقدم الدكتور محمود عبد العظيم ،وكيل وزارة الشباب والرياضة، بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته اللامحدودة للعبة الهوكي ،وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لافتا الي فوز لاعبي الفريق الأول للهوكي رجال ببطولة الدوري العام للمرة الـ (31) في تاريخ النادي ، وفوز لاعبات فريق الهوكي الأنسات ببطولة الدوري العام للمرة الـ (23) في تاريخه.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع فريق الهوكي رجال و سيدات ،وأعضاء الجهاز الفني والإداري، ومجلس إدارة النادي، ليهدى الفريق كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته الدائمة للفريق لتحقيق البطولات المحلية والعالمية، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم، لمواصلة الفوز بالبطولات الرياضية وتحقيق مزيداً من الإنجازات في قطاع الرياضة.