شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر أصبحت رائدة في استضافة البطولات الدولية الكبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم للرماية الأربعاء المقبل و التى تستمر حتى يوم 5 مارس المقبل مشاركة شرفية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على ميادين نادى الصيد لدعم البطولة العالمبة التى تستضيفها مصر وفقا لإجراءات إحترازية مشددة .

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية، والتى تنطلق فى الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس المقبل، يأتى ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولة فى الفترة الأخيرة، سواء الماضية أو المقبلة.

وقال وزير الرياضة ، إن استضافة مصر للبطولة اتجاه إيجابى مبعد نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت إشادات وأبهرت دول العالم وجميع الوفود التى شاركت فى المنافسات.

وأنهت اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالبطولة التي سيفتتحها الأربعاء كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية.

ويشارك في البطولة لاعبو دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.