شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعطل ماكينات الغزل بهدفين ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر عقب فوزه على غزل المحلة بهدفين نظيفين، سجلهما رجب عمران وأحمد ياسر ريان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

جاء الشوط الأول حماسيا بين لاعبي الفريقين وتسابق لاعبون على إهدار الفرص السهلة، خصوصًا المحلة الذي أهدر انفرادين بحارس سيراميكا.

بينما نجح سيراميكا في الاستحواذ على مجريات الشوط الأول وبادل الغزل الهجمات إلا أن يقظة محمد فتح الله، مدافع الغزل، حرمت شادي حسين، مهاجم سيراميكا، من هز الشباك.

وفي الشوط الثاني وضح تفوق سيراميكا الملحوظ وسط انخفاض اللياقة البدنية للاعبي الغزل، مما جعل سيراميكا ينجح في تسجيل هدفين متتاليين.