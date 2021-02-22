شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. 20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.