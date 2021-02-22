شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ«المصري اليوم».. «كاف» يرفض رسميًا تأجيل مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها، الثلاثاء.

واستند «كاف» في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان «المصري اليوم» انفرد برفض تأجيل المباراة قبل الإعلان رسميًا من كاف.

اقرأ أيضًا

ويلعب الزمالك مع تونجيت السنغالي غدًا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.