شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع وضع البيانات الرسمية على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مسؤولو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على وضع البيانات الرسمية عبر الحساب الرسمي للجبلاية على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستجرام»، ومنع وضعها على الصفحة الرسمية للاتحاد بـ«فيسبوك».

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن السبب في ذلك يرجع إلى وجود إمكانية السيطرة على التعليقات بموقعي «تويتر وإنستجرام»، عكس الوضع في «فيسبوك».

وقال المصدر إن مسؤولي اتحاد الكرة اتفقوا على ذلك، بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالاتحاد، خاصة بعد الهجوم الكبير الذي تقوم به الجماهير على «فيسبوك» دون وجود إمكانية لغلق التعليقات، عكس ما يحدث في «تويتر وإنستجرام» حيث يمكن للاتحاد الكرة السيطرة على التعليقات.