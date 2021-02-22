شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يسخر من إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، خلال ديربي الغضب الذي جمع الفريقين، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.



وقالت شبكة «سكاى» سبورت إيطاليا، ان لوكاكو سجل الثالث، ليحتفل بعده بالتوجه نحو الركنية، ويصرخ بصوت عال، «يا إلهي، أنا الأفضل.. لقد أخبرتك بذلك».

وكان خلاف كبير قد نشب بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، في الديربي السابق، الذي انتهى بتفوق الإنتر بنتيجة 2-1، الشهر الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.



وتبادل اللاعبان حينها السباب على أرض الملعب، وترددت أصداء هذه المشادة طويلا.

وتمكن الإنتر من الفوز على ميلان بثلاثية نظيفة ليعزز بذلك صدارته للدوري الإيطالي.