شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الكونفدرالية: بيراميدز يصطدم بالرجاء في المجموعة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عن مواجهات عربية قوية تنذر بصدامات نارية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري - وفاق سطيف الجزائري - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي - أهلي بنغازي الليبي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - القطن الكاميروني - نابسا ستارز الزامبي.

المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز - الصفاقسي التونسي - ساليتاس البوركيني - جاراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - بيراميدز المصري - نكانا الزامبي - الفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى يوم 10 مارس المقبل والثانية يوم 17 من الشهر ذاته، والثالثة يوم 4 أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.

وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم 21 أبريل، والأخيرة يوم 28 من نفس الشهر.

وستكون منافسات ربع النهائي يومي 16 و23 مايور المقبل بنظام الذهاب والإياب، ثم تلعب منافسات نصف النهائي يومي 20 و27 يونيو المقبلين ويقام اللقاء النهائي يوم 10 يوليو المقبل.