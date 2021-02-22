شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة أتلانتا وريال مدريد.. 3 أزمات تطارد زين الدين زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حالة من القلق الشديد قبل مواجهة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء الأربعاء المُقبل.

ويطير الميرينجي إلى مدينة بيرجامو الإيطالية لمواجهة أتالانتا مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الستة عشر من مُسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة قبل العودة إلى مدريد والاستعداد لمباراة العودة والتي من المُقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء 16 مارس المُقبل على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو.

إليكم أبرز ثلاثة أشياء تثير قلق زيزو قبل موقعة دوري الأبطال:

1 - الإصابات:

يُعاني المدرب الفرنسي زيدان من كثرة الإصابات التي تضرب صفوف فريقه على مدار الموسم الجاري، حيث وصل عدد إصابات ريال مدريد هذا الموسم إلى 40 إصابة، في الوقت الذي عانى غريمه برشلونة من 25 إصابة فقط.

وأصبح من المؤكد غياب كلاُ من المدافع سيرجيو راموس، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة يوم الأربعاء، على رغم من تعافي بنزيما إلا ان زيزو يرفض مشاركته في المباراة، خوفًا من تفاقم الإصابة أو تعرّضه لانتكاسة، ويغيب على إثرها لفترة أطول.

وسيكون بإمكان زيدان الاعتماد على 10 لاعبين من الفريق الأول فقط، بالإضافة إلى التعزيزات من اللاعبين الشباب من فريق الكاستيا.

2 - نتائج الأندية الإسبانية:

يسعى زيدان خلال مواجهة أتالانتا لتحسين صورة ونتائج الأندية الإسبانية مؤخرًا بعدما تعرضت للهزائم مؤخراً في بطولات أوروبا، حيث سقط برشلونة بنتيجة مدوية على ملعبه برباعية مقابل هدف أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يخلف إشبيلية التوقعات وخسر هو الأخر أمام في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في البطولة ذاتها.

كما تعرض ريال سوسيداد للهزيمة في بطولة الدوري الأوروبي برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أليانز ستاديوم وشهدت تألق لافت من النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

العقم التهديفي:

عانى ريال مدريد، خلال الموسم الجاري، من انخفاض المستوى التهديفي لخط الهجوم، حيث لم يعد الفريق قادرًا على تحقيق الفوز أمام الأندية المُنافسة بنتائج كبيرة مثلما كان يحدث في السنوات السابقة.

وهو الأمر الذي يجعل زيدان يُحاول تطوير الجانب الهجومي، خاصة في ظل غياب كريم بنزيما الهداف الأول للفريق هذا الموسم، حيث استطاع النجم الفرنسي تسجيل 12 هدفاً في الدوري الإسباني وأربعة أهداف بدوري الأبطال بإجمالي 17 هدفاً.