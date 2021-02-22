شكرا لقرائتكم خبر عن «طالعين في ميعادنا عادي».. أول رد من مي حلمي بعد إيقاف برنامجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرجت الإعلامية مي حلمي للرد على صدور قرار من مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم»، منذ ساعات، بإيقاف برنامجها «الحكم»، والذي يعرض على القناة التلفزيونية ذاتها، وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق بالإضافة إلى الزامها بالاعتذار لقناة الزمالك بسبب ادعائها تصريحات غير صحيحة.

وقالت «حلمي» عبر خاصية «الإستوري» بـ«انستجرام»: «الحكم يوم الأحد، أول ما أرجع من السفر (فهي بدبي حاليًا) إن شاء الله ويسلملي سؤالكم»، وتتابع: «دلوقتي الناس اللي بتطمن على البرنامج (الحكم) إحنا طالعين في ميعادنا عادي، بدل السبت هيكون الأحد لأن أنا في دبي وهوصل السبت والحلقة هتكون الأحد».

وتابعت: «قولت أكد عليكم مواعيد البرامج بتاعتي عشان لو حد نسي ولا حاجه (الحكم) على قناة (الحدث) الأحد بدل السبت الساعة 12، و(يو آر ذا ستار) على قناة (النهار) والبرامج طالعه في مواعيدها عادي». وكان المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة «الحدث اليوم» قال إن المرصد الخاص بالقناة رصد مخالفة في برنامج مي حلمي في حلقة أمس.

لذا قام بالتحقيق في الواقعة وتبين أن المذيعة وفريق الإعداد أخطأوا في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك، في المقابل أكد أن الإعلامية ستعتذر رسميًا عن الأمر وتم إلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك.