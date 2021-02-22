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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايموبيلي يشيد بمهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
أعرب مهاجم لاتسيو تشرو إيموبيلي عن سعادته بدخول التحدي مع كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي للحصول على جائزة الحذاء الذهبي المرموقة.
وقال إيموبيلي: "ما أكثر شيء يعجبني في روبرت ليفاندوفسكي؟ حقيقة أنه غير راضٍ أبدًا. يحاول كل عام أن يتحسن ويتجاوز حدوده، حتى لو أنه استثنائي بالفعل. إنه مهاجم كامل. أعتقد أنه حاليًا أفضل صاحب رقم 9 في العالم، لذلك علينا توخي الحذر الشديد".
وأضاف: "كان من الجنون الفوز عليه في السباق على الحذاء الذهبي. إن تحدي لاعبين عظماء مثله ورونالدو جلب لي سعادة كبيرة".