ايموبيلي يشيد بمهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

أعرب مهاجم ​لاتسيو​ تشرو ​إيموبيلي​ عن سعادته بدخول التحدي مع كريستيانو ​رونالدو​ وروبرت ​ليفاندوفسكي​ للحصول على جائزة الحذاء الذهبي المرموقة.



وقال إيموبيلي: "ما أكثر شيء يعجبني في روبرت ليفاندوفسكي؟ حقيقة أنه غير راضٍ أبدًا. يحاول كل عام أن يتحسن ويتجاوز حدوده، حتى لو أنه استثنائي بالفعل. إنه مهاجم كامل. أعتقد أنه حاليًا أفضل صاحب رقم 9 في العالم، لذلك علينا توخي الحذر الشديد".

وأضاف: "كان من الجنون الفوز عليه في السباق على الحذاء الذهبي. إن تحدي لاعبين عظماء مثله ورونالدو جلب لي سعادة كبيرة".