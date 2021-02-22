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الكشف عن نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

كشف ​الاتحاد الافريقي لكرة القدم​ يوم الاثنين عن قرعة دور المجموعات من بطولة ​الكونفدرالية​ الأفريقية لكرة القدم.

وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

- المجموعة 1: إينييمبا النيجيري - وفاق سطيف الجزائري - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي -أهلي بنغازي الليبي.

- المجموعة 2: ​نهضة بركان​ المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - القطن الكاميروني - نابا ستارز الزامبي.

- المجموعة 3: الفائز من ​النجم الساحلي​ التونسي ويونغ بافالوز الإيسواتيني - النادي الصفاقسي التونسي - ساليتاس البوركينابي - جاراف السنغالي.

المجموعة 4: الرجاء المغربي - بيراميدز المصري - نكانا الزامبي - الفائز من نامونغو التنزاني وبريميرو أغوستو الأنغولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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