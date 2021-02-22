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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الاثنين عن قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:
- المجموعة 1: إينييمبا النيجيري - وفاق سطيف الجزائري - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي -أهلي بنغازي الليبي.
- المجموعة 2: نهضة بركان المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - القطن الكاميروني - نابا ستارز الزامبي.
- المجموعة 3: الفائز من النجم الساحلي التونسي ويونغ بافالوز الإيسواتيني - النادي الصفاقسي التونسي - ساليتاس البوركينابي - جاراف السنغالي.
المجموعة 4: الرجاء المغربي - بيراميدز المصري - نكانا الزامبي - الفائز من نامونغو التنزاني وبريميرو أغوستو الأنغولي.