كشف ​الاتحاد الافريقي لكرة القدم​ يوم الاثنين عن قرعة دور المجموعات من بطولة ​الكونفدرالية​ الأفريقية لكرة القدم.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية