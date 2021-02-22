شورتاير يعلّق على مشاركته الأولى مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

لفت اللاعب الشاب شولا شورتاير إلى أنه يهدف إلى محاكاة نجوم ​مانشستر يونايتد​ مثل ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود بعد أن قدم أول ظهور له مع الفريق يوم الأحد.



وقال شورتاير: "كنت متوترا لكنني عملت بجد للوصول إلى هنا في هذه اللحظة لذلك أردت فقط أن أبذل قصارى جهدي. آمل أن تكون هذه مجرد البداية. سأستمر في العمل الجاد في التدريبات، وأبقى متواضعا وأتطلع فقط للعب المزيد".

وأضاف: "بالنظر إلى أشخاص مثل ماركوس ومايسون، فقد مروا بنفس الشيء الذي مررت به، من خلال الأكاديمية، فهذا يظهر أن المدربين يقومون بعمل جيد حقًا. من الجيد أيضًا وجود نيكي بات ومارك ديمبسي على مقاعد البدلاء لأنني كنت معهم مع فريق تحت 23 عامًا، لقد كانوا يساعدونني، ومن الجيد مشاركة تلك اللحظة معهم".