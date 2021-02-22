رودريغيز: أنا سعيد في إيفرتون وما يُقال غير صحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

دحض اللاعب جايمس ​رودريغيز​ التقارير التي تشير إلى أنه غير سعيد في إنكلترا ويفكر في الابتعاد عن ​إيفرتون​ بعد موسم واحد فقط في غوديسون بارك.



وقال رودريغيز: "أنا سعيد. نعلم جميعًا أنها مرحلة جديدة بالنسبة لي. في الثلاثين من عمري تقريبًا، أنا بخير. أنا سعيد لكل شيء جديد يضاف إلى حياتي. كانت المباراة صعبة ضد ليفربول. يعلم الجميع أن ليفربول فريق رائع. أعتقد أنهم من بين الفرق الثلاثة الأولى".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني ساعدت فريقي على الفوز. لم يفز إيفرتون في آنفيلد منذ 1999، لذلك صنعنا التاريخ. أنا سعيد لأنني كنت هناك. آمل أن نتمكن من مواصلة ذلك بشكل جيد".