ديوكوفيتش: روجيه ورافا يلهمانني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

تحدث المصنف الاول عالمياً بين اللاعبين المحترفين، الاعصار الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​​ عقب احتفاله بلقبه التاسع في ​بطولة ​أستراليا المفتوحة​ للتنس​ أن تربعه على صدارة التصنيف امر مرعب وخيالي.



وقال ديوكوفيتش:" معرفة إنني سأكون اكثر لاعب في عدد الأسابيع بالتصنيف الأول يريحني و يجعلني اركز اكثر على البطولات الكبرى، روجيه ورافا يلهمانني، لقد قلت ذلك من قبل، أينما ذهبوا سأذهب، إنه سباق لمن يلعب أكثر ومن يفوز أكثر، نحن نقود بعضنا البعض وندفع بعضنا البعض إلى أقصى الحدود ".