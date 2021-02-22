لويس: هازارد يفتقر إلى الطموح ليكون الأفضل في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

لفت اللاعب فيليبي لويس إلى أن زميله السابق إيدين ​هازارد​ فتقر إلى "الطموح" ليكون الأفضل في العالم.



وقال لويس: "إيدين، إلى جانب نيمار، هما أفضل اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم على الإطلاق. لم يتدرب بشكل جيد، قبل خمس دقائق من المباراة كان يلعب لعبة ماريو في غرفة الملابس. كان يقوم بالإحماء دون ربط حذائه. إنما كان يتخطى ثلاثة أو أربعة لاعبين ويفوز بالمباريات بمفرده".

وأضاف: "هازارد لديه موهبة كبيرة. ربما يفتقر إلى القليل من الطموح ليقول سأكون أفضل لاعب في العالم. لأنه يمكن أن يكون".