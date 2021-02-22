كالياري يقيل أوزيبيو دي فرانشيسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

أعلن نادي ​كالياري​ إقالة المدرب ​أوزيبيو دي فرانشيسكو​ من منصبه، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، وجعلته يصارع للبقاء في المركز الـ18.



وخسر كالياري مباراته الماضية في الجولة الـ23 أمام تورينو بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ولم يحقق الفريق أي فوز منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وتولى دي فرانشيسكو تدريب كالياري بداية الموسم الجاري، بعد تجربة فاشلة مع سامبدوريا موسم 2019-2020 حيث أقيل من منصبه بعد أول 7 جولات.

ودرب دي فرانشيسكو سابقا ساسولو، والتجربة الأبرز كانت مع روما بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.